Акинфеев: «Построили поля и сдают их в аренду пузатым мужикам. Вот и все развитие нашего футбола»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после вылета сборной России на Евро-2020 поделился мнением о развитии футбола в стране.

«У нас очень много девизов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что делать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы. Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаете в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и все развитие футбола нашего. Еще говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? «Тамбов»? Наигрались уже», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.