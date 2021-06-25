Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что для футболистов должно быть сделано послабление в вопросе вакцинации.

«У «Химок» второй тур в Краснодаре, в Сочи мы играем 15-16 августа. Вакцинироваться 100% надо, у нас в Московской области сейчас активно идет прививочная кампания. 100% надо прививаться всему административно-управленческому персоналу клуба, относительно спортсменов нужно делать какое-то медицинское исключение, по справкам ПЦР не старше двух дней», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Надеюсь, будет какое-то послабление для спортсменов, членов клуба, чтобы не останавливать процесс вакцинации», — добавил он.