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Терюшков считает, что для футболистов должно быть сделано послабление в вопросе вакцинации

14:06
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что для футболистов должно быть сделано послабление в вопросе вакцинации.

«У «Химок» второй тур в Краснодаре, в Сочи мы играем 15-16 августа. Вакцинироваться 100% надо, у нас в Московской области сейчас активно идет прививочная кампания. 100% надо прививаться всему административно-управленческому персоналу клуба, относительно спортсменов нужно делать какое-то медицинское исключение, по справкам ПЦР не старше двух дней», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Надеюсь, будет какое-то послабление для спортсменов, членов клуба, чтобы не останавливать процесс вакцинации», — добавил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11752341

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