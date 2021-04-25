Акинфеев извинился перед болельщиками за поражение от «Спартака»

Вратарь и капитан ЦСКА извинился перед болельщиками за поражение от «Спартака» (0:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность на результате и всем, что происходит — на мне. Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которую никак не можем переломить. Каждый гол — это боль, каждое поражение — еще сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, но пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше. Каждый из нас должен включить голову и переломить эту серию. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе красно-синих.

По мнению голкипера, армейцы проиграли «Спартаку» заслуженно.

«Мы проиграли закономерно: ни одного удара в створ, не было практически ни одного момента. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это нужно проходить, тем более, мне уже не 20 лет. В любом случае, надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет армейский дух и победы придут», — добавил Акинфеев.

ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 27 матчах.