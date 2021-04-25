В «Спартаке» объяснили скандальный твит после матча с ЦСКА
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал скандальный твит клуба после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и «Твиттер» — это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби — это максимальный накал страстей», — приводит слова Фетисова журналист Василий Конов в своем Telegram.
Напомним, после матча красно-белые написали в Twitter: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
Кроме того, было опубликовано фото перформанса болельщиков перед матчем. Фанаты на большом полотне изобразили главного тренера Доменико Тедеско в образе охотника, который убивает лошадей.
«Идеальное описание матча», — написали в Twitter «Спартака».
«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответил ЦСКА в Twitter.
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