В «Спартаке» объяснили скандальный твит после матча с ЦСКА

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал скандальный твит клуба после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и «Твиттер» — это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби — это максимальный накал страстей», — приводит слова Фетисова журналист Василий Конов в своем Telegram.

Напомним, после матча красно-белые написали в Twitter: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

Кроме того, было опубликовано фото перформанса болельщиков перед матчем. Фанаты на большом полотне изобразили главного тренера Доменико Тедеско в образе охотника, который убивает лошадей.

«Идеальное описание матча», — написали в Twitter «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответил ЦСКА в Twitter.