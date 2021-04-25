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«Москва — красно-белая». Промес — о победе «Спартака» над ЦСКА

22:03
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю с голом, Джордан, рад отдать голевую передачу! Только победа! Москва — красно-белая», — написал Промес в Instagram.

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COGLZ_4JIjQ/

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