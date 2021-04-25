Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю с голом, Джордан, рад отдать голевую передачу! Только победа! Москва — красно-белая», — написал Промес в Instagram.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.