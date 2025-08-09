Марио Фернандес: «Пока никаких контактов с «Ахматом» у меня не было»

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ахмат».

В субботу, 9 августа, сообщалось, что грозненский клуб проявляет интерес к 34-летнему футболисту, с которым хотел бы поработать новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.

«Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьей и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. 61-летний специалист подписал контракт с грозненским клубом на три года.

Фернандес с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА. В 2023-м он присоединился к «Зениту», а в июле 2024-го питерский клуб расторг контракт с защитником по соглашению сторон.

