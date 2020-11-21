«Ахмат» — «Зенит»: Садулаев избежал удаления. Куда смотрели судьи?
На 80-й и 87-й минутах матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (2:2) арбитр Сергей Карасев дважды не вынес предупреждение 99-му номеру грозненской команды Лечи Садулаеву.
Тот сначала сбил Андрея Мостового, сорвав атаку гостей. А затем в безрассудной манере атаковал в прыжке сзади Далера Кузяева, рискуя нанести тому травму. В первом случае судья поначалу даже не зафиксировал фол, и только затем назначил штрафной удар, как бы уступив своему второму ассистенту Максиму Гаврилину. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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