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«Ахмат» — «Зенит»: Садулаев избежал удаления. Куда смотрели судьи?

18:48
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На 80-й и 87-й минутах матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (2:2) арбитр Сергей Карасев дважды не вынес предупреждение 99-му номеру грозненской команды Лечи Садулаеву.

Тот сначала сбил Андрея Мостового, сорвав атаку гостей. А затем в безрассудной манере атаковал в прыжке сзади Далера Кузяева, рискуя нанести тому травму. В первом случае судья поначалу даже не зафиксировал фол, и только затем назначил штрафной удар, как бы уступив своему второму ассистенту Максиму Гаврилину. (Александр Бобров)

Ахмат — Зенит

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