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«Ахмат» — «Зенит»: Бериша забил пенальти «паненкой»

17:42
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша забил второй гол в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он снова сравнял счет — 2:2.

Грозненцы получили право на пенальти. Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый удар после подсказки ВАР.

К мячу подошел Бериша и издевательски исполнил удар «паненкой».

Ахмат — Зенит

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