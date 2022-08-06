Булыкин — о разгроме «Локомотива»: «Проиграли «Краснодару» заслуженно по всем фронтам»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ от «Краснодара» (0:3).

«Тренерский штаб плохо знает команду, поэтому «Локомотив» не смог хорошо подготовиться к сезону. Игроки не понимают друг друга, кто-то вообще играет ужасно. Проиграли «Краснодару» заслуженно по всем фронтам. У «Краснодара» горят глаза, они понимают друг друга и прекрасно чувствуют вместе на поле. Разочаровала оборона, которая разваливается на глазах. Сложно сказать, сумеет ли тренерский штаб «Локомотива» исправить все ошибки к следующему матчу. Но команде нужна победа в следующем туре. Нужно поправить турнирное положение и психологическое состояние», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Локо» набрал всего два очка в стартовых четырех встречах сезона и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов».