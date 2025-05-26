«Факел» сообщил об уходе четырех футболистов

«Факел» объявил об уходе четырех игроков. Воронежский клуб покинули Дилан Мертенс, Александр Ломовицкий, Михаил Щетинин и Алексей Каштанов.

«Ломовицкий, Щетинин и Каштанов прекращают выступления за нашу команду по причине окончания срока действия арендных соглашений, Мертенс покидает клуб в связи с истечением контракта», — говорился в сообщении клуба.

29-летний форвард Каштанов вернулся в «Урал», 19-летний хавбек Щетинин — в «Локомотив», 27-летний нападающий Ломовицкий — в «Рубин».

«Факел» набрал 18 очков и занял последнее 16-е место в таблице РПЛ. Клуб вылетел в первую лигу.