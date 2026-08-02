Чемпионат России: таблица РПЛ после 2-го тура

В воскресенье, 2 августа, матчем «Ахмат» — «Спартак» (1:2) завершился 2-й тур РПЛ.

Красно-белые вместе с «Зенитом», «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» одержали по две победы на старте чемпионата.

РПЛ: результаты всех матчей 2-го тура

В 3-м туре встречаются: 8 августа «Крылья Советов» — «Балтика» (15.30), «Локомотив» — «Акрон» (18.00), «Ростов» — ЦСКА (20.30);

9 августа «Динамо» — «Динамо» Мх (14.30), «Зенит» — «Родина» (17.00), «Спартак» — «Краснодар» (20.30), «Рубин» — «Оренбург» (20.30);

10 августа «Факел» — «Ахмат» (19.30).