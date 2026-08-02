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2 августа, 20:56

Тренер «Краснодара» Мусаев о концовке матча с «Факелом»: «Эта игра должна стать для нас большим уроком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Команда пропустила два гола в концовке — на 85-й и 88-й минутах.

«Эта игра должна стать для нас большим уроком — в России невозможно никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. Если счет 3:0, значит, надо все делать, чтобы счет стал 4:0. И большие проблемы были в концовке. Повторюсь, нужно сделать правильные выводы, и главное, что сегодня выиграли.

Замены? Наверное, в этом есть проблема. Когда я иду на определенный риск и выпускаю ребят, которые на скамейке, к семидесятой минуте, чтобы они поиграли, получили практику, то я рассчитываю получить взамен, чтобы мы еще сделали шаг вперед: в качестве, в энергии, в агрессии. А это не получилось сделать. Соперник поменял схему, и была расслабленность такая, с которой невозможно играть», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» с двумя победами и 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В третьем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против «Спартака».

(Мария Захарян)

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Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 18:15. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:2
Факел

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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