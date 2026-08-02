Тренер «Краснодара» Мусаев о концовке матча с «Факелом»: «Эта игра должна стать для нас большим уроком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Команда пропустила два гола в концовке — на 85-й и 88-й минутах.

«Эта игра должна стать для нас большим уроком — в России невозможно никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. Если счет 3:0, значит, надо все делать, чтобы счет стал 4:0. И большие проблемы были в концовке. Повторюсь, нужно сделать правильные выводы, и главное, что сегодня выиграли.

Замены? Наверное, в этом есть проблема. Когда я иду на определенный риск и выпускаю ребят, которые на скамейке, к семидесятой минуте, чтобы они поиграли, получили практику, то я рассчитываю получить взамен, чтобы мы еще сделали шаг вперед: в качестве, в энергии, в агрессии. А это не получилось сделать. Соперник поменял схему, и была расслабленность такая, с которой невозможно играть», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» с двумя победами и 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В третьем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против «Спартака».

(Мария Захарян)