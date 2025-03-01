«Ахмат» — «Рубин»: Мелкадзе и Даку сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Рубином» в 19-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри , Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.
Запасные: Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Шатара, Камилов, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Луна Диале, Руис Диас.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Апшацев, Иву, Чумич, Даку, Шабанхаджай.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Иванов, Зотов, Вада, Йочич, Васильев, Ходжа, Тахери, Мукба, Чуни.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
Новости