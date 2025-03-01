«Ахмат» — «Рубин»: Мелкадзе и Даку сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Рубином» в 19-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри , Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Запасные: Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Шатара, Камилов, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Луна Диале, Руис Диас.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Апшацев, Иву, Чумич, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Иванов, Зотов, Вада, Йочич, Васильев, Ходжа, Тахери, Мукба, Чуни.