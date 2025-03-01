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1 марта 2025, 18:02

«Ахмат» — «Рубин»: Мелкадзе и Даку сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Рубином» в 19-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри , Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Запасные: Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Шатара, Камилов, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Луна Диале, Руис Диас.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Апшацев, Иву, Чумич, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Иванов, Зотов, Вада, Йочич, Васильев, Ходжа, Тахери, Мукба, Чуни.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
01 марта 2025, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Рубин

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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