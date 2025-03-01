Анатолий Бышовец: «Динамо» Махачкала сможет порадовать дагестанских болельщиков и остаться в РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил перспективы махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ после ничьей с железнодорожниками (1:1) в матче 19-го тура.

«Отдельные матчи махачкалинское «Динамо» проводило достаточно хорошо. Команда играет эмоционально, от обороны. Но вот, например, с железнодорожниками махачкалинцы не очень хорошо смотрелись в контратаках. А так, я думаю, что динамовцы смогут порадовать дагестанских болельщиков и остаться в РПЛ по итогам сезона», — сказал Бышовец «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ махачкалинцы с 18 баллами располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. Железнодорожники с 36 очками занимают четвертое место.