20-летний Кокшаров стал самым молодым игроком в истории «Пари НН» с голом и пасом в матче РПЛ

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Акроном» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

По информации Opta, 20-летний форвард стал самым молодым игроком в истории нижегородского клуба с таким достижением в матче чемпионата России. В этом сезоне в более молодом возрасте это делал только 19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

Арендованный у «Краснодара» Кокшаров в этом сезоне провел первый матч в РПЛ.