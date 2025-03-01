«Краснодар» — «Крылья Советов»: самарцы ведут в счете после первого тайма

«Крылья Советов» ведут в счете после первого тайма гостевого матча с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

Гол в концовке первой половины забил Иван Олейников, который реализовал выход один на один после паса Ивана Сергеева.