«Рубин» в добавленное время добыл победу в матче с «Ахматом»

«Ахмат» принимал «Рубин» на своем поле в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Хозяева открыли счет в начале первого тайма. Уже на третьей минуте полузащитник Даниил Уткин идеально исполнил штрафной удар. Уткин забил уже четвертый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма казанцы выравняли положение: отличился нападающий Виталий Лисакович. Белорус забил 5 голов в трех матчах за «Рубин» после перехода из «Локомотива».

А победу в добавленное ко второму тайму время казанцам принес нападающий Андерс Дрейр. Он вышел один на один с голкипером «Ахмата», при этом Георгий Шелия еще и оступился, упав на газон, так что Дрейер легко отправил мяч в сетку.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда набрала 25 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

«Ахмат» опустился на седьмую строчку (30 очков).