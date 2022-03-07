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«Рубин» в добавленное время добыл победу в матче с «Ахматом»

Иван Шитик
Корреспондент
7 марта. Грозный. «Ахмат» — «Рубин» — 1:2.
Фото ФК «Рубин».

«Ахмат» принимал «Рубин» на своем поле в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Хозяева открыли счет в начале первого тайма. Уже на третьей минуте полузащитник Даниил Уткин идеально исполнил штрафной удар. Уткин забил уже четвертый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма казанцы выравняли положение: отличился нападающий Виталий Лисакович. Белорус забил 5 голов в трех матчах за «Рубин» после перехода из «Локомотива».

А победу в добавленное ко второму тайму время казанцам принес нападающий Андерс Дрейр. Он вышел один на один с голкипером «Ахмата», при этом Георгий Шелия еще и оступился, упав на газон, так что Дрейер легко отправил мяч в сетку.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда набрала 25 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

«Ахмат» опустился на седьмую строчку (30 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Рубин
Голы
Уткин, 3 (1:0), Лисакович, 50 (1:1), Дрейер, 90+1 (1:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Быстров Бериша (Умаев, 77) Коновалов Уткин (Швец, 88) Харин (Карапузов, 55) Тимофеев Конате (Себай, 55, Архипов, 88)
Рубин
Дюпин Бегич Уремович Тальби Ломовицкий Дрейер Кварацхелия (Бакаев, 71) Зуев Самошников (Зотов, 46) Лисакович (Онугха, 90+4) Хакшабанович
Предупреждения
Тимофеев 21’, Себай 63’, Архипов 88’  -  Самошников 43’, Уремович 51’, Бегич 85’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Стипиди (Краснодар)
ВАР
Чистяков (Азов) Елеференко (Москва)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
6
13
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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