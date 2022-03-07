Защитник «Зенита» поделился эмоциями после дебютного гола в составе питерцев

Защитник «Зенита» Данила Круговой забил первый гол в составе команды из Санкт-Петербурга в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Процитируем классика: «Жизнь — лучший драматург».

Рад победе и первому голу за стрелку на груди. Спасибо болельщикам за поддержу!

Уфе успехов во всем в дальнейшем» , — написал Круговой в Instagram.

После этой встречи «Зенит» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.