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Круговой о дебютном голе за «Зенит»: «Процитируем классика: «Жизнь — лучший драматург»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после дебютного гола в составе питерцев
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Зенита» Данила Круговой забил первый гол в составе команды из Санкт-Петербурга в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Процитируем классика: «Жизнь — лучший драматург».

Рад победе и первому голу за стрелку на груди. Спасибо болельщикам за поддержу!

Уфе успехов во всем в дальнейшем» , — написал Круговой в Instagram.

 

После этой встречи «Зенит» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Уфа
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Локомотив

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