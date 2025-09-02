«Ахмат» поздравил Черчесова с днем рождения

Пресс-служба «Ахмата» поздравила главного тренера команды Станислава Черчесова с днем рождения.

2 сентября специалисту исполнилось 62 года.

Черчесов вернулся в «Ахмат» в августе этого года. Он сменил на посту главного тренера Александра Сторожука. Под руководством Черчесова грозненцы провели 6 матчей, в которых одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и уступили в 1 игре.

После 7 туров «Ахмат» с 8 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.