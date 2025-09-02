Чавес: «Надеемся, что к декабрю или ноябрю я уже смогу тренироваться с командой»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос «СЭ» о его восстановлении.

— Как проходит твое восстановление? Когда сможешь сыграть за «Динамо»?

— Пока не знаю. Это зависит от того, как будет проходить восстановление, но мы надеемся, что к декабрю или ноябрю я уже смогу тренироваться с командой. И потом посмотрим, как я буду себя чувствовать, чтобы, возможно, сыграть в следующем году, в январе или феврале.

— Что ты думаешь о нынешнем сезоне «Динамо»?

— Сейчас мы осваиваем концепцию нового тренера. Я думаю, поэтому у нас и были трудности вначале. Но будем надеяться, что мы на правильном пути и вскоре начнем набирать очки, — сказал Чавес.

29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ в конце июня.

Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.