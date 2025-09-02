Колосков — о будущем Карпина в «Динамо»: «Такими фамилиями не разбрасываются»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о будущем главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

31 августа главный тренер бело-голубых заявил о готовности покинуть клуб после поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1) в 7-м туре РПЛ.

«Такими фамилиями не разбрасываются, вообще не время пока ставить все эти вопросы, хотя в уме, конечно, держать нужно. Но мне кажется, что до зимнего перерыва эту тему нужно оставить», — цитирует Колоскова ТАСС.

Карпин возглавляет «Динамо» с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 10 матчей во всех турнирах, одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и уступила в 5 играх. После 7 туров москвичи с 8 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.