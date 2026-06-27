Семак рассказал, когда Барриос, Вендел, Глушенков, Дивеев и Адамов смогут сыграть за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда полузащитники Вильмар Барриос, Вендел, Максим Глушенков и защитники Игорь Дивеев и Арсен Адамов вернутся к тренировкам в общей группе и смогут принять участие в следующих матчах.

27 июня «Зенит» в первой игре после отпуска разгромил «Ленинградец» (4:0) в товарищеской встрече. В первом тайме на 7-й минуте забил Педро, а на 16-й — Александр Соболев. Во второй половине матча Александр Ерохин оформил дубль, отправив мяч в ворота соперника сначала на 67-й, а затем на 71-й минуте.

«Российские сборники приступили к тренировкам, так же как и Барриос с Венделом, которые занимаются по своей программе. Скоро все начнут тренироваться в общей группе, а в следующих играх Барриос и Вендел, вероятно, смогут сыграть — у нас добавятся два игрока. Затем к ним присоединятся Глушенков, Дивеев и Адамов, а также Алип с Дркушичем — последние двое приедут немного позже», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2025/26 сине-бело-голубые набрали 68 очков и стали чемпионами России. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар» (66 баллов), а третье — «Локомотив» (53 очка).