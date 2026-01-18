«Ахмат» победил белградский ОФК в последнем матче первого сбора в Турции

«Ахмат» обыграл белградский ОФК в контрольном матче на сборе в Белеке (Турция) — 3:0.

У грозненцев отличились Галымжан Кенжебек, Мохамед Конате и Брайан Мансилья.

Игра против ОФК стала для «Ахмата» последней на первом сборе в Белеке. Два следующих сбора команда проведет в этом же городе. Второй сбор «Ахмата» будет длиться с 24 января по 3 февраля, третий — с 8 по 19 февраля.