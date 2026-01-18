Дивеев о первых сборах с «Зенитом»: «Привыкаю к новым цветам»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как проходит его первый сбор с командой в Катаре.

Игрок опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с тренировок.

«Всем привет! Пару дней тренировок уже позади. Привыкаю к новым цветам и команде. Со многими ребятами знаком еще по сборной. Атмосфера рабочая! Потихоньку втягиваюсь!» — написал Дивеев.

11 января 26-летний россиянин перешел в «Зенит» из ЦСКА. Защитник подписал контракт с клубом до конца июня 2029 года.