Виллиан Роша посетил тренировку ЦСКА в Абу-Даби

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша посетил тренировку команды в Абу-Даби.

Пресс-служба армейцев выложила видео с 30-летним бразильцем, который держит на руках дочь.

«Привет всем болельщикам ЦСКА. Я пришел посмотреть, как мои друзья тренируются на сборах. Очень рад увидеть их всех. Хотел бы пожелать всем удачи! Обнимаю!» — сказал Роша в видео.

В августе 2025 года защитник перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Он выступал за московский клуб с 2022 года.