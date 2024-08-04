«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси удвоил преимущество гостей

«Локомотив» забил второй гол в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 2:0.

На 17-й минуте за железнодорожников забил Жерзино Ньямси. Это гол стал для 27-летнего француза первым за московский клуб.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».