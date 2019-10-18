«Ахмат» — «Локомотив»: Джорджевича унесли с поля на носилках
20:04
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в матче 13-го тура премьер-лиги против «Ахмата». Вместо него в игру вступил хавбек Даниил Куликов.
Джорджевича унесли с поля на носилках. Черногорец пытался уйти от подката хавбека грозненцев Исмаэла Силвы в центре поля, но неудачно приземлился на газон.
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