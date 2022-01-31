«Ахмат» проиграл клубу из Косово в товарищеском матче

«Ахмат» уступил «Лапи» в товарищеском матче на сборе в Турции

«Ахмат» потерпел поражение от «Лапи» (0:1) в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочном сборе в Турции.

Единственный мяч в игре забил нападающий клуба из Косово Вальмир Велиу.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» (Грозный, Россия) — «Лапи» (Косово) — 0:1 (0:0)

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ибишев, Тодорович, Уциев, Швец, Иналкаев, Садулаев, Карапузов, Альсултанов, Архипов.