ЦСКА отдаст Чалова в аренду «Базелю» без права выкупа

Нападающий ЦСКА Чалов перейдет в «Базель» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, арендное соглашение ЦСКА со швейцарским клубом не предусматривает опцию выкупа трансфера 23-летнего россиянина.

После 19 туров чемпионата Швейцарии «Базель» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на семь баллов.

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8,5 миллиона евро.