Ларссон сказал, кого из новичков «Спартака» считает самым перспективным

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» назвал Данила Пруцева самым перспективным, по его мнению, новичком команды.

«Я очень впечатлен Пруцевым. Несмотря на то что он небольшого роста, он отлично работает с мячом и здорово понимает игру. Он мне понравился. Да все ребята молодцы, но, если отмечать одного, я назову Пруцева», — заявил шведский нападающий.

В зимнее трансферное окно «Спартак» пополнили пять новых игроков: вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, а также форвард Шамар Николсон.