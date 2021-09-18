«Ахмат» — «Краснодар»: Кордоба не попал в состав на матч
«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Встречу пропустит лучший бомбардир «быков» Джон Кордоба.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Архипов, Конате.
Запасные: Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Харин, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Себаи.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайч, Корнюшин, Газинский, Кайо, Сперцян, Кабелла, Классон, Кривцов, Ильин.
Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Стоцкий, Вилена, Волков, Манелов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю