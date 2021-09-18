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«Ахмат» — «Краснодар»: Кордоба не попал в состав на матч

17:53
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«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Встречу пропустит лучший бомбардир «быков» Джон Кордоба.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Архипов, Конате.

Запасные: Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Харин, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Себаи.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайч, Корнюшин, Газинский, Кайо, Сперцян, Кабелла, Классон, Кривцов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Стоцкий, Вилена, Волков, Манелов.

Ахмат — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Иван Шитик все материалы автора

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