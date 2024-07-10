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Сегодня, 17:48

«Акрон» представил игровую форму для дебютного сезона в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форма «Акрона» на сезон-2024/25.
Фото ФК «Акрон»

Пресс-служба «Акрона» опубликовала новую игровую форму на сезоне-2024/25.

«Игровая футболка выполнена в традиционных клубных цветах. Ее общий вид дополняет патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из черных шорт и гетр» — говорится в сообщении под фотографиями нового комплекта.

Тольяттинский клуб впервые в истории сыграет в РПЛ. В первом туре команда Заура Тедеева на выезде встретится с «Локомотивом». Матч пройдет 20 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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