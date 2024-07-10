«Акрон» представил игровую форму для дебютного сезона в РПЛ

Пресс-служба «Акрона» опубликовала новую игровую форму на сезоне-2024/25.

«Игровая футболка выполнена в традиционных клубных цветах. Ее общий вид дополняет патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из черных шорт и гетр» — говорится в сообщении под фотографиями нового комплекта.

Тольяттинский клуб впервые в истории сыграет в РПЛ. В первом туре команда Заура Тедеева на выезде встретится с «Локомотивом». Матч пройдет 20 июля.