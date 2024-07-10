Стало известно, в каком случае Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Александра Коваленко.
— Много слухов про возвращение Коваленко. Насколько это реально?
— Коваленко очень хороший футболист. Но у нас на этой позиции играет сейчас пять футболистов. Все зависит от того, на каких условиях футболисты могут прийти к нам. Если эти условия будут приемлемы, тогда мы эту историю сможем обсудить и рассмотреть, — сказал Андреев «СЭ».
Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
За «Крыльях Советов» Коваленко выступал в сезонах-2021/22 и 2022/23. Всего он провел в составе команды 42 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Профессиональную карьеру полузащитник начал в московском «Чертаново».
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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