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Сегодня, 17:43

Стало известно, в каком случае Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Александра Коваленко.

— Много слухов про возвращение Коваленко. Насколько это реально?

— Коваленко очень хороший футболист. Но у нас на этой позиции играет сейчас пять футболистов. Все зависит от того, на каких условиях футболисты могут прийти к нам. Если эти условия будут приемлемы, тогда мы эту историю сможем обсудить и рассмотреть, — сказал Андреев «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

За «Крыльях Советов» Коваленко выступал в сезонах-2021/22 и 2022/23. Всего он провел в составе команды 42 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Профессиональную карьеру полузащитник начал в московском «Чертаново».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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