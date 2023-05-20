«Ахмат» — «Химки»: грозненцы забили третий безответный гол

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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин забил на 63-й минуте матча 28-го тура РПЛ против «Химок» — 3:0.

Владислав Карапузов слева прострелил в центр штрафной, защитник «Химок» Петар Голубович попытался сыграть на перехвате, но выбил мяч прямо на ногу Харина, который и сделал счет разгромным.