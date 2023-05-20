Селюк: «Гбамбле не покинет «Ахмат» этим летом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле не покинет клуб этим летом.

«Нене здорово себя проявляет в «Ахмате», он очень счастлив. Да, по нему уже есть предложения, но могу сказать, что летом он не покинет «Ахмат». Уверен, в следующем сезоне он станет звездой РПЛ», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».

Гбамбле перешел в «Ахмат» из «Целе» в январе 2023 года.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча в составе «Ахмата» и забил один гол.