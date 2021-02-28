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«Ахмат» — «Динамо»: все голы матча РПЛ

18:05
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«Ахмат» принимает «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

7-я минута: гол Фомина с пенальти

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

37-я минута: гол Захаряна

68-я минута: гол Швеца

Ахмат — Динамо

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