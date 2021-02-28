«Динамо» в большинстве удержало победный счет в матче с «Ахматом»

«Динамо» победило «Ахмат» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 2:1.

Счет уже на 7-й минуте матча открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР за игру рукой в штрафной площади.

В концовке первого тайма преимущество гостей увеличил молодой полузащитник Арсен Захарян. Для 17-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.

Во втором тайме Антон Швец сократил отставание в счете, но «Динамо» все же смогло заработать три очка.

Отметим, что в составе «Ахмата» во втором тайме был удален полузащитник Артем Тимофеев.

«Динамо» набрало 33 очка и вернулось на шестое место в турнирной таблице. «Ахмат» не побеждает в РПЛ на протяжении шести матчей и занимает 11-ю строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2)

Голы: Фомин, 7 — с пенальти (0:1). Захарян, 37 (0:2). Швец, 68 (1:2).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Анхель (Пуцко, 46), Ненахов, Тимофеев, Ильин (Харин, 46), Швец, Бериша (Алмаси, 80), Полярус (Исмаэл, 46), Мелкадзе (Х.Кадыров, 85).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела, Фомин, Грулев (Игбун, 62), Моро (Плиев, 75), Шиманьски, Захарян (Комличенко, 63), Лесовой (Каборе, 75).

Предупреждения: Швец, 16. Тимофеев, 23. Шиманьски, 34. Анхель, 40. Бериша, 41. Харин, 52. Мелкадзе, 79. Шунин, 90+2.

Удаление: Тимофеев, 77.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).

28 февраля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».