«Динамо» в большинстве удержало победный счет в матче с «Ахматом»
«Динамо» победило «Ахмат» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 2:1.
Счет уже на 7-й минуте матча открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР за игру рукой в штрафной площади.
В концовке первого тайма преимущество гостей увеличил молодой полузащитник Арсен Захарян. Для 17-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.
Во втором тайме Антон Швец сократил отставание в счете, но «Динамо» все же смогло заработать три очка.
Отметим, что в составе «Ахмата» во втором тайме был удален полузащитник Артем Тимофеев.
«Динамо» набрало 33 очка и вернулось на шестое место в турнирной таблице. «Ахмат» не побеждает в РПЛ на протяжении шести матчей и занимает 11-ю строчку.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2)
Голы: Фомин, 7 — с пенальти (0:1). Захарян, 37 (0:2). Швец, 68 (1:2).
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Анхель (Пуцко, 46), Ненахов, Тимофеев, Ильин (Харин, 46), Швец, Бериша (Алмаси, 80), Полярус (Исмаэл, 46), Мелкадзе (Х.Кадыров, 85).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела, Фомин, Грулев (Игбун, 62), Моро (Плиев, 75), Шиманьски, Захарян (Комличенко, 63), Лесовой (Каборе, 75).
Предупреждения: Швец, 16. Тимофеев, 23. Шиманьски, 34. Анхель, 40. Бериша, 41. Харин, 52. Мелкадзе, 79. Шунин, 90+2.
Удаление: Тимофеев, 77.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).
28 февраля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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