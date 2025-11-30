«Ахмат» — «Динамо»: видео голов матча

«Ахмат» дома победил «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

В первом тайме у гостей забил Николя Муми Нгамале. У хозяев во втором тайме отличились Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг.

26-я минута. Нгамале — 0:1

48-я минута. Мелкадзе — 1:1

84-я минута. Ндонг — 2:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».