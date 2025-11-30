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Гол Ндонга с пенальти принес «Ахмату» победу над «Динамо»

Алина Савинова
Георгий Мелкадзе и Николас Маричаль.
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:1.

На 26-й минуте Муми Нгамале с передачи Николаса Маричаля вывел бело-голубых вперед. На 47-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, а на 84-й Усман Ндонг реализовал пенальти и принес хозяевам победу.

«Динамо» с 20 очками сохраняет девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (19 очков) располагается на строчку ниже. Команда прервала 8-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

В следующем туре чемпионата России грозненцы 5 декабря сыграют против «Оренбурга», а динамовцы 6 декабря встретятся со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.
30 ноября 2025, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Динамо

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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