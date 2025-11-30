Гол Ндонга с пенальти принес «Ахмату» победу над «Динамо»

«Ахмат» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:1.

На 26-й минуте Муми Нгамале с передачи Николаса Маричаля вывел бело-голубых вперед. На 47-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, а на 84-й Усман Ндонг реализовал пенальти и принес хозяевам победу.

«Динамо» с 20 очками сохраняет девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (19 очков) располагается на строчку ниже. Команда прервала 8-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

В следующем туре чемпионата России грозненцы 5 декабря сыграют против «Оренбурга», а динамовцы 6 декабря встретятся со «Спартаком».