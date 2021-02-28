Полузащитник «Рубина» Денис Макаров после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи. Игра прошла 28 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Поздравляю болельщиков и всех, кто в нас верил, с победой. Важная для нас и тяжелая победа. После первого круга мы должны были вернуть свой долг, в той игре была случайность. И в этом матче мы доказали, что команда, единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжелых играх. Эмоции зашкаливают. «Спартак» подготовил неплохое поле. Команды были в одинаковых условиях», — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».

Макаров также отметил игру форварда казанцев Джордже Деспотовича, который оформил дубль в матче с красно-белыми.

«У нас был план обороняться средним блоком, убегать в контратаки. Если не получается, играть через середину, делать диагонали. В первом тайме было удаление у соперников, за счет этого дожали. Деспотович находится всегда там, где надо», — цитируют казанцы Макарова.

20 сентября «Рубин» проиграл на своем поле «Спартаку» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Спартак» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» — седьмая строчка и 31 балл.