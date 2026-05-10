«Ахмат» — «Динамо» Мх: в пользу гостей не назначен пенальти

На 34-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Мх судья Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

В том эпизоде в штрафной площади грозненцев Джемал Табидзе прыгнул вверх, чтобы достать головой мяч, и сыграл в него. А защитник «Ахмата» Усман Ндонг опоздал, прыгнул в соперника и попал тому кулаком в лицо.

Иванов фол не зафиксировал и ошибочно не назначил пенальти. Видеоассистенты Кирилл Левников и Ян Бобровский провели проверку, но в действия судьи не вмешались.