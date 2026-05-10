«Локомотив» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Балтика» встретятся в 29-м туре РПЛ в воскресенье, 10 мая. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального телеканала.

После 28 туров РПЛ железнодорожники набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Калининграда с 46 баллами располагается на пятой строчке в чемпионате России.