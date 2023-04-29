В субботу, 29 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, «Ахмат» идет на пятой строчке с 40 очками.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА. Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».