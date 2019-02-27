"Агрономы – гении". В морозном Екатеринбурге показали поле на стадионе ЧМ-2018

"Урал" в своем официальном Твиттере продемонстрировал качество газона в преддверии возобновления чемпионата России. Напомним, что 2 марта команда примет на своем поле "Зенит" в рамках 18-го тура РПЛ.

Ранее из-за плохого качества газона из Тулы в Грозный был перенесен матч "Арсенал" – ЦСКА.

😎Агрономы - гении?

-10 ночью ❄️

- 5 днем ❄️

А поле "Екатеринбург Арены" радует глаз! Календарный февраль - и никаких помех для проведения матча #УралЗенит! #Качатьгениев pic.twitter.com/wvgbcRTFBr – ФК Урал (@FCURAL) 27 февраля 2019 г.

"Арсенал" и ЦСКА сыграют в Грозном. А почему не в Хабаровске?