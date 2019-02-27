"Агрономы – гении". В морозном Екатеринбурге показали поле на стадионе ЧМ-2018

"Урал" в своем официальном Твиттере продемонстрировал качество газона в преддверии возобновления чемпионата России. Напомним, что 2 марта команда примет на своем поле "Зенит" в рамках 18-го тура РПЛ.
Ранее из-за плохого качества газона из Тулы в Грозный был перенесен матч "Арсенал" – ЦСКА.
😎Агрономы - гении?– ФК Урал (@FCURAL) 27 февраля 2019 г.
-10 ночью ❄️
- 5 днем ❄️
А поле "Екатеринбург Арены" радует глаз! Календарный февраль - и никаких помех для проведения матча #УралЗенит! #Качатьгениев pic.twitter.com/wvgbcRTFBr
"Арсенал" и ЦСКА сыграют в Грозном. А почему не в Хабаровске?
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