Агкацев станцевал с чемпионским трофеем после победы «Краснодара» в РПЛ

«Краснодар» опубликовал в своем Telegram-канале видео с вечеринки в честь победы клуба в РПЛ.

В этом ролике голкипер «быков» Станислав Агкацев танцует в обнимку с трофеем.

«Любовь — это...» — подписала пресс-служба команды видео.

Ранее Агкацев повторил знаменитое фото нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с трофеем в постели, которое тот опубликовал после победы на чемпионате мира в 2022 году.

24 мая «Краснодар» на своем поле разгромил московское «Динамо» (3:0) в заключительном туре РПЛ и впервые в истории стал чемпионом России. По итогам сезона «Краснодар» набрал 67 очков, опередив ставший вторым «Зенит» на один балл.