Агкацев повторил фото Месси с трофеем в постели после победы в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев показал в соцсетях, как спит с трофеем, который клуб получил за победу в РПЛ.

Российский вратарь повторил знаменитое фото нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которое тот опубликовал после победы на чемпионате мира в 2022 году.

«Доброй ночи, Краснодар», — подписал фото Агкацев.

24 мая «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России. С 67 очками «Краснодар» на одно очко опередил «Зенит», ставший вторым.