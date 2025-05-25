В «Зените» опровергли информацию о конфликте между Глушенковым и Семаком

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о конфликте полузащитника Максима Глушенкова и главного тренера команды Сергея Семака.

Ранее Telegram-канал «Мяч RU» сообщал, что сине-бело-голубые могут расторгнуть контракт с Глушенковым из-за этой ситуации. Сам Семак назвал эту информацию «ерундой».

— Рассматривается ли продажа игрока из-за конфликта с главным тренером?

— Нет конфликта, и не было, — сказал Медведев «СЭ».

Максим Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 он забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2028 года.