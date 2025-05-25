Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой в чемпионате России

Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с победой в чемпионате России по футболу-2024/25.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — приводит ТАСС слова Пескова.

В субботу, 24 мая «Краснодар» разгромил «Динамо» (3:0) в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Благодаря этому «быки» набрали 67 очков в чемпионате России-2024/25 и заняли первое место в турнирной таблице, опередив ставший вторым «Зенит» на 1 очко.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории. «Зенит» выигрывал РПЛ в шести предыдущих сезонах подряд.