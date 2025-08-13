«Динамо» отозвало обращение в ЭСК по итогам матча с «Сочи»

«Динамо» отозвало заявление в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Бело-голубые просили ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным в ворота «Сочи» пенальти на 10-й минуте.

«Динамо» (5 очков) поднялось на девятое место в РПЛ. «Сочи» (1) прервал 3-матчевую серию поражений на старте сезона и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые дома проведут московское дерби с ЦСКА, а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.