Магкеев перенес успешную операцию на колене в Германии
Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев перенес успешную операцию на колене в Германии
18:35
Полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки, информирует пресс-служба клуба.
После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.
Футболист был травмирован в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.
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