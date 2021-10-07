Магкеев перенес успешную операцию на колене в Германии

Полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки, информирует пресс-служба клуба.

После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.

Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки.



После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов. pic.twitter.com/Yj24wuFmtl — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 7, 2021

Футболист был травмирован в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.